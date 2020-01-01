Mik azok a mémcoinok?

A mémcoinok a kriptovaluták világának legszórakoztatóbb elemei. Az internetes kultúrából, viccekből és mémekből születő, gyakran játékos, szerény tokenek, amelyeket szinte bármi ihlethet. Egy vírusszerűen terjedő, kutyáról készült képből lett például a legfelkapottabb, DOGE nevű mémcoin, a CHILLGUY nevű coint pedig egy népszerű internetes mém ihlette.

Komikus eredetük ellenére mémcoinok az árfolyam-ingadozásaikról és az ezzel járó izgalomról ismertek. Bár hosszú távon nem feltétlenül olyan hasznosak, mint a BTC-hez hasonló, kipróbált kriptovaluták, vonzerejük a közösségben és az izgalmas élményben rejlik. A mémcoinok a kriptotér mókás és kiszámíthatatlan elemei, függetlenül attól, hogy a mémek miatt vagy itt, vagy a következő nagy dobásra vársz.