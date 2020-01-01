Trend-összehasonlítás
Jelentős események
BTC
0.00%
Jelenlegi érték
--
U.S. 10 éves kincstári kamatláb(TNX)
0.00%
Jelenlegi érték
--
NASDAQ Index(IXIC)
0.00%
Jelenlegi érték
--
Arany ügyletek(GC=F)
0.00%
Jelenlegi érték
--
Bitcoin/U.S. Adóssághányad(BTC/TNX)
0.00%
Jelenlegi érték
--
Bitcoin/NASDAQ arány(BTC/IXIC)
0.00%
Jelenlegi érték
--
Bitcoin/Arany arány(BTC/Gold)
0.00%
Jelenlegi érték
--
BTC 0.00%
Jelentős események
Alapvető információk
Idő (UTC+8)
Típus
Információ
BTC fluktuáció 5 perccel a bejelentés előtt
BTC fluktuáció 5 perccel a bejelentés után
Piaci előrejelzés
Piaci előrejelzés
Hotspot hírek
Továbbiak megtekintése