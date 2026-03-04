Vásárolj kriptótPiacokSpotFuturesGOLDEarnEseményközpont
Több
Tudd meg, hogyan vásárolhatsz könnyedén a MEXC-n MINT (MINT) pénzeszközt. Részletes útmutató a hitelkártyás, banki átutalásos és P2P-vásárláshoz. Keresd fel ma!Tudd meg, hogyan vásárolhatsz könnyedén a MEXC-n MINT (MINT) pénzeszközt. Részletes útmutató a hitelkártyás, banki átutalásos és P2P-vásárláshoz. Keresd fel ma!

További információk a következőről: MINT

MINT árinformációk

Mi a(z) MINT

MINT fehér könyv

MINT hivatalos webhely

MINT tokenomikai adatai

MINT árelőrejelzés

MINT előzmények

MINT Vásárlási útmutató

MINT-fiat valutaváltó

MINT spot

MINT USDT-M futuresügyletek

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

MINT

Útmutató a(z) MINT (MINT) vásárlásához

A MEXC azért van itt, hogy segítsen megtenni az első lépést a kriptovaluták világában. Fedezd fel útmutatónkat arról, hogyan vásárolható MINT (MINT) a központosított tőzsdéken, mint például a MEXC-n.
--
----
0.00%
Szerezz átfogó képet! Nézze meg a(z) MINT árait és grafikonjait.

A(z) MINT vásárlásának módja

Tudd meg, hogyan vásárolhatsz könnyedén a MEXC-n MINT (MINT) pénzeszközt. Ez az útmutató azt mutatja be, hogyan vásárolhatsz MINT pénzeszközt a MEXC-n, és hogyan kezdheted el a(z) MINT-kereskedést olyan kriptovaluta-piacokon, amelyben milliók bíznak.

1. lépés

Regisztrálj egy számlát, és hajtsd végre a KYC-t

Először is regisztrálj egy számlát, és hajtsd végre a KYC-t a MEXC-n. Ezt a MEXC hivatalos webhelyén vagy a MEXC alkalmazásban teheted meg a telefonszámoddal vagy az e-mail-címeddel.
2. lépés

Adj hozzá USDT-t, USDC-t vagy USDE-t a tárcádhoz

Az USDT, USDC és USDE megkönnyíti a kereskedést a MEXC-n. USDT, USDC és USDE banki utalással, OTC-vel vagy P2P-kereskedéssel vásárolható meg.
3. lépés

Irány a spotkereskedési oldal

A MEXC webhelyén kattintson a Spot lehetőségre a felső sávban, és keresd meg az általad előnyben részesített tokeneket.
4. lépés

Válassz zsetonokat

Mivel több mint 3000 token érhető el, könnyen vásárolhatsz bitcoint, ethereumot és népszerű tokeneket.
5. lépés

Hajtsd végre a vásárlást

Add meg a zsetonok összegét vagy annak ellenértékét a helyi pénznemben. Kattints a Vásárlás gombra, és a(z) MINT azonnal jóváírásra kerül a tárcádban.
Útmutató a(z) MINT (MINT) vásárlásához

Miért érdemes a(z) MINT vásárlása a MEXC-n?

A MEXC a megbízhatóságáról, mély likviditásáról és változatos tokenválasztékáról ismert, így az egyik legjobb kriptovaluta-platform, ahol MINT pénzeszközt vásárolni lehet.

Hozzáférés több mint 2,800 tokenhez, az egyik legszélesebb választékhoz.
A leggyorsabb tokenlistázások a központosított tőzsdék között
100+ fizetési mód közül választhatsz
A kriptovaluta-iparág Legalacsonyabb díjai
Miért érdemes a(z) MINT vásárlása a MEXC-n?

Csatlakozz több millió felhasználóhoz, és vásárolj MINT pénznemet a MEXC-n ma.

MINT vásárlása több mint 100 fizetési móddal

A MEXC több mint 100 fizetési lehetőséget támogat, így a világ bármely pontjáról könnyen vásárolhatsz MINT (MINT) pénzeszközt. Akár a hagyományos módokat, akár a helyi fizetési csatornákat részesíted előnyben, megtalálhatod az igényeidnek megfelelő módszert. Fedezd fel a különböző fizetési módokat a kriptovaluták vásárlására vonatkozóan a MEXC-n!

Top 3 fizetési mód a(z) MINT vásárlásához

Hitel-/betéti kártyák

Hitel-/betéti kártyák

Azonnal vásárolhatsz MINT pénzeszközt Visa- vagy Mastercard-kártyával. Ez a leggyorsabb és legbiztonságosabb lehetőség a kriptovaluta-kereskedők számára. Csak egy teljesített KYC-ellenőrzésre van szükség.

Banki utalások

Banki utalások

Ideális, ha a(z) MINTnagyobb összegű vásárlásai esetén banki utalással vásárolsz kriptovalutákat! Megbízható elszámolást kínál olyan globális rendszereken keresztül, mint a SEPA, a SWIFT, valamint régiótól függően helyi hálózatok segítségével.

Peer-to-Peer (P2P)

Peer-to-Peer (P2P)

Használd a MEXC P2P-piacterét a(z) MINT vásárlásához közvetlenül más felhasználóktól az általad előnyben részesített helyi pénznemben. A pénzösszegeket biztonságosan letétben tartjuk, és csak a fizetés megerősítése után, általában 30 percen belül szabadítjuk fel.

Egyéb helyi fizetési lehetőségek

Egyéb helyi fizetési lehetőségek

A MEXC támogatja a regionális módszereket is, mint például a PIX, PayNow, GCash és sok más az országodtól függően. Azonnali kriptovaluta-vásárlás 3 egyszerű lépésben!

A(z) MINT egyszerű vásárlásának 3 további módja

MEXC piac előtti

MEXC piac előtti

Vásárolja vagy adj el MINT pénzeszközt a hivatalos tőzsdei listázás előtt a MEXC piac előtti kereskedésével. Ezzel a lehetőséggel korán szerezhetsz tokeneket, így előnyhöz juthatsz, mielőtt azok a spotpiacra kerülnének. Emellett minden kereskedés védett és automatikusan kiegyenlített a listázást követően.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Szerezz korai hozzáférést az új tokenprojektekhez a MEXC Launchpad segítségével. MX vagy USDT stake-elésével tokenallokációkat szerezhetsz, mielőtt azok a nyílt piacra kerülnének, gyakran rendkívül versenyképes áron!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

A MEXC Airdrop+ segítségével egyszerű, platformon belüli feladatok elvégzésével ingyenesen szerezhetsz MINT airdropokat. Vegyél részt a napi feladatokban és kihívásokban a jogosultság érdekében. Ez egy egyszerű, költségmentes módja a kriptovaluta-portfóliód növelésének és új tokenek felfedezésének.

Módszertől függetlenül a tranzakciókat többrétegű biztonsági protokollok és valós idejű árfolyamrögzítés védi. A MEXC biztosítja, hogy a(z) MINT vásárlása biztonságos, gyors és hozzáférhető legyen.

Hol vásárolható MINT (MINT)?

Kíváncsi lehetsz arra, hogyan hol vásárolhatsz MINT (MINT) pénzeszközt könnyedén. A válasz a fizetési preferenciáidtól és kereskedési tapasztalataidtól függ. A(z) MINT pénzeszközt kriptovaluta-platformokon olyan módszerekkel vásárolhatsz, mint a hitelkártya, az Apple Pay vagy a banki utalás. Alternatívaként MINT pénzeszközt on-chain is vásárolhatsz DEX-en vagy P2P-n keresztül!

Központosított tőzsdék (CEX) - a hely, ahol a kezdők megkezdik a kriptovalutákkal kapcsolatos utazásukat
Decentralizált tőzsdék (DEX) - haladó felhasználóknak, akiknek fontos az irányítás kézben tartása
Peer-to-Peer (P2P) platformok - rugalmas felhasználók kockázatkezeléssel

Központosított tőzsdék (CEX) - a hely, ahol a kezdők megkezdik a kriptovalutákkal kapcsolatos utazásukat

Az olyan központosított tőzsdék, mint a MEXC, gyakran a leginkább kezdőbarát megoldást jelentik. MINT közvetlenül hitelkártya, Apple Pay, banki utalással vagy stabilcoinok segítségével is vásárolható. A CEX-ek átlátható árazást, fejlett biztonságot és hozzáférést biztosítanak olyan eszközökhöz, mint a(z) MINT valós idejű árdiagramjai és kereskedési előzményei.

Vásárlás a CEX-en keresztül:

  1. 1. lépés
    Csatlakozás a MEXC-hez

    Hozzon létre egy számlát és hajtsd végre a személyazonosság-ellenőrzést (KYC).

  2. 2. lépés
    Befizetés

    Fizess be fiatot vagy kriptovalutákat.

  3. 3. lépés
    Keresés

    Keressen a(z) MINT kriptovalutára a kereskedési szakaszban.

  4. 4. lépés
    Kereskedés

    Adjon le vásárlási ordert piaci vagy limitáron.

Decentralizált tőzsdék (DEX) - haladó felhasználóknak, akiknek fontos az irányítás kézben tartása

A(z) MINT pénzeszközt decentralizált tőzsdéken is meg vásárolhatod, ha on-chain elérhető. Az olyan DEX-ek, mint a MEXC DEX+, Uniswap és PancakeSwap lehetővé teszik a közvetlen, tárcák közötti kereskedést közvetítők nélkül, bár olyan dolgokat kell kezelni, mint a tranzakciós díj és a csúszás.

Vásárlás a DEX-en keresztül:

  1. 1. lépés
    Tárca beállítása

    Telepíts egy Web3-tárcát, mint például a MetaMask, és fizesd be a támogatott alaptokeneket (pl. ETH vagy BNB).

  2. 2. lépés
    Csatlakozás

    Látogass el egy DEX platformra, és csatlakoztasd a tárcát.

  3. 3. lépés
    Váltás

    Keress a következőre, és erősítsd meg a tokenszerződést: MINT.

  4. 4. lépés
    Kereskedés megerősítése

    Add meg az összeget, ellenőrizd a csúszást, és hagyd jóvá az on-chain tranzakciót.

Peer-to-Peer (P2P) platformok - rugalmas felhasználók kockázatkezeléssel

Ha helyi fizetési módok használatával szeretnél MINT pénzeszközt vásárolni, a P2P-platformok nagyszerű lehetőséget kínálnak. A MEXC P2P-piactere lehetővé teszi, hogy közvetlenül ellenőrzött felhasználóktól vásárolj kriptovalutát, és támogatja a banki utalásokat, e-tárcákat vagy akár a készpénzt is.

Vásárlás P2P-n keresztül:

  1. 1. lépés
    MEXC letöltése

    Hozz létre egy ingyenes MEXC-számlát és hajtsd végre a KYC-ellenőrzést.

  2. 2. lépés
    Tovább a P2P-re

    Látogass el a P2P szakaszra, és válaszd ki a helyi pénznemet.

  3. 3. lépés
    Eladó kiválasztása

    Válassz egy ellenőrzött eladót, amely támogatja a fizetési módot.

  4. 4. lépés
    Fizetés teljesítése

    Fizess be közvetlenül, és a kriptovalutákat a megerősítést követően a MEXC-tárcádba utalják.

Ha azt keresed, hol a legjobb a(z) MINT (MINT) vásárlása, a központosított platformok, mint a MEXC, a legegyszerűbb és legbiztonságosabb útvonalat kínálják, különösen, ha hitelkártyát, Apple Payt vagy fiatot használsz. A DEX-ek rugalmasságot biztosítanak az on-chain felhasználók számára, míg a P2P azok számára megfelelő, akiknek helyi pénznem támogatásra van szükségük.
A választástól függetlenül hozd létre az ingyenes számlát, hogy még ma magabiztosan belevághass a MEXC-n.

MINT (MINT) tokennel kapcsolatos információk

Mint is the L2 blockchain connecting global consumers with NFTs.

Hivatalos webhely:https://www.mintchain.io/
Fehér könyv:https://docs.mintchain.io/
Block Explorer:https://explorer.mintchain.io/address/0x8511138208529fe1b9a37b863c7EEE3Fe234b7Ab

Fedezd fel a mai token-figyelőlistát

Népszerű tokenek

Legújabb

undefined/USDT
undefined/USDT
0
0.00%
undefined/USDT
undefined/USDT
0
0.00%
undefined/USDT
undefined/USDT
0
0.00%
undefined/USDT
undefined/USDT
0
0.00%
undefined/USDT
undefined/USDT
0
0.00%

Videós útmutatók a(z) MINT vásárlásáról

A kriptovaluták vásárlásának elsajátítása könnyebb, ha minden egyes lépést láthatsz. Kezdőbarát oktatóvideóink végigvezetnek a(z) MINT kártyás, banki utalásos vagy P2P-vásárlásának teljes folyamatán. Minden videó világos, biztonságos és könnyen követhető, tökéletes a vizuális tanulók számára.
Nézze meg most, és kezdd el a(z) MINT befektetésébe a MEXC-n.

  • Videós útmutató: Hogyan vásárolható MINT betéti/hitelkártyával?

    A(z) MINT vásárlásának leggyorsabb módját keresed? Ismerd meg, hogyan vásárolhatsz MINT kriptovalutát azonnal betéti vagy hitelkártyával a MEXC-n. Ez a módszer ideális a kezdők számára, akik gyors és problémamentes élményt keresnek.

  • Videós útmutató: Hogyan vásárolható MINT fiat P2P-kereskedéssel?

    Inkább közvetlenül más felhasználóktól vásárolnál MINT kriptovalutát? A P2P-kereskedési platformunk lehetővé teszi, hogy többféle fizetési módot használva biztonságosan kereskedj fiattal MINT kriptovalutáért. Nézd meg ezt az útmutatót, hogy megtudd, hogyan vásárolhatsz kriptovalutát biztonságosan a MEXC P2P segítségével.

  • Videós útmutató: Hogyan vásárolható MINT spotkereskedéssel?

    Teljes ellenőrzést szeretnél a(z) MINT vásárlások felett? A spotkereskedés lehetővé teszi, hogy piaci áron vásárolj MINT kripotvalutát, vagy limit ordereket adj le a jobb ajánlatok érdekében. Ez a videó elmagyaráz mindent, amit a MEXC Spot felületén történő BTC-kereskedésről tudni kell.

Vásárolj MINT pénzeszközt rendkívül alacsony díjakkal a MEXC-n

A(z)MINT (MINT) MEXC-n történő vásárlása nagyobb értéket jelent a pénzedért. A MEXC a piac egyik legalacsonyabb díjú kriptovaluta-platformjaként segít csökkenteni a költségeket már az első kereskedéstől kezdve.

Spotkereskedési díjak:
--
Maker
--
Taker
Futureskereskedési díjak:
--
Maker
--
Taker

Nézd meg a MEXC versenyképes kereskedési díjait

Továbbá a MEXC nulla díjas fesztiválján teljesen díjmentesen kereskedhetsz a kiválasztott spottokenekkel.

Top 5 nulla díjas kereskedési párok vásárlása

Határidős ügyletek
Kereskedési párÁrVáltozás
No Data
Folt
Kereskedési párÁrVáltozás
No Data

Kezdd el a(z) MINT vásárlását ma - és élvezd a több kriptovalutát kevesebb díjjal.

MINTMINT Price
0.00%
Az elmúlt 24 órában a MEXC felhasználók 0.000 MINT pénzeszközt vásároltak összesen 0.000 USDT értékben.

Átfogó likviditás

    Adatforrás: Hivatalos nyilvános adatok különböző tőzsdékről

    Ajánlott vásárlás MINT (MINT)

    Az okos befektetés szilárd tervvel kezdődik. Egy világos stratégia alkalmazása segíthet az érzelmi döntések csökkentésében, a piaci kockázatok kezelésében, és idővel bizalmat építhet.

    Íme három népszerű stratégia a(z) MINT vásárlásához:

    1.Átlagos költségalapú vásárlás (DCA)

    Fektess be fix összeget rendszeres időközönként, függetlenül a piaci áraktól a következőbe: MINT. Ez segít kiegyenlíteni az árvolatilitást.

    2.Trendalapú belépés

    Lépj be a piacra, amikor a(z) MINT felfelé irányuló lendület vagy a kulcsfontosságú ellenállási szintek megtörésének jeleit mutatja. Ez a megközelítés a megerősítésre összpontosít, nem pedig az alsó értékek pontos időzítésére.

    3.Létravásárlás

    Adj le több vásárlási ordert különböző árpontokon. Ez szétteríti a belépési kockázatot, és lehetővé teszi, hogy különböző piaci szinteken vegyél részt.

    Mindegyik stratégia különböző kockázati profilokhoz és piaci feltételekhez illeszkedik. Mindig végezz saját kutatást (DYOR) a(z) MINT vagy bármilyen más kriptovaluta befektetése előtt.

    A(z) MINT biztonságos tárolása

    A(z) MINT (MINT) vásárlása után a következő fontos lépés a pénzeszközök biztosítása. Szerencsére a tokenek tárolása meglehetősen egyszerű.

    Tárolási lehetőségek a MEXC-n:

    MEXC-tárca

    A(z) MINT automatikusan a MEXC-számlád tárcájában kerül tárolásra. A pénzeszközöket kéttényezős hitelesítés (2FA), fejlett titkosítás és hidegtárolási infrastruktúra védi.

    Külső tárcák

    A(z) MINT teljes ellenőrzése érdekében személyes tárcára is átutalhatod a pénzeszközöket. Ide tartoznak a szoftveres tárcák (pl. MetaMask, Trust Wallet) a mindennapi hozzáféréshez, illetve a hidegtárcák (pl. Ledger, Trezor) a maximális biztonságú offline, hosszú távú tároláshoz.

    A kriptovaluta-tárcában történő tárolás offline állapotban tartja a privát kulcsokat, csökkentve ezzel a hacker- vagy adathalász-támadások kockázatát. Ez a hosszú távú birtoklást tervező felhasználók számára előnyös megoldás.

    Válaszd ki a céljaidnak leginkább megfelelő módszert. A MEXC egyszerre támogatja a kényelmet és az ellenőrzést.

    További információk a(z) MINT pénzeszközről

    MINT ár
    MINT ár

    Tudj meg többet a(z) MINT (MINT) pénzeszközről, és kövesd nyomon a valós idejű árfolyamot élő grafikonok, trendek, előzményadatok és egyéb információk segítségével.

    MINT árelőrejelzése
    MINT árelőrejelzése

    Fedezd fel a(z) MINT előrejelzéseit, a technikai meglátásait és piaci hangulatát, hogy jobban megértsd, merre tart a(z) MINT.

    MEXC-átváltó
    MEXC-átváltó

    A MEXC-átváltó eszközzel a(z) MINT azonnal átváltható USDT-re, BTC-re vagy más főbb tokenekre. Tökéletes a gyors, egy kattintással történő átváltásokhoz, egyértelmű árakkal és nulla csúszással.

    Minden módszer mögött a MEXC fejlett biztonsági rendszerei, valós idejű végrehajtási motorja és 24/7-es ügyfélszolgálata áll, így a(z) MINT nyugodtan eladható.

    Mit tehetsz a(z) MINT token vásárlása után?

    Ha már megvásároltál kriptovalutákat, a MEXC határtalan lehetőségeket kínál. Akár a spotpiacon szeretnél kereskedni, akár a futureskereskedést szeretnéd felfedezni, vagy exkluzív jutalmakat zsebelnél be, a MEXC számos funkciót kínál a kriptovaluták nyújtotta élmény fokozására.

    • Fedezd fel a MEXC spotpiacát

      Fedezd fel a MEXC spotpiacát

      Kereskedjen több mint 2,800 tokennel rendkívül alacsony díjakkal.

      Futureskereskedés

      Futureskereskedés

      Kereskedj akár 500x tőkeáttétellel és mély likviditással.

    • MEXC Launchpool

      MEXC Launchpool

      Stake-elj tokeneket, és szerezz hihetetlen airdropokat.

      MEXC piac előtti

      MEXC piac előtti

      Vásárolj és adj el új tokeneket, mielőtt azok hivatalosan listázásra kerülnek.

    Az összes szükséges MEXC-funkció a legmagasabb szintű biztonsággal és a 24/7-es támogatással használható. Fedezd fel a legfrissebb a(z) MINT (MINT) árfolyamot, ellenőrizd a(z) MINT árfolyam-előrejelzéseit, vagy merülj el a(z) MINT korábbi teljesítményében ma!

    Kriptovaluta-kockázatok, amelyeket ismerned kell a befektetés előtt

    A kriptovaluta-pénzeszközökbe való befektetés magas potenciális hozamot kínálhat, de jelentős kockázatokkal is jár. Fontos, hogy megértsd ezeket a kockázatokat, mielőtt MINT pénzeszközt vagy bármilyen más kriptovalutákat vásárolnál.

    Főbb figyelembe veendő kereksedési kockázatok:

    Volatilitás
    A kriptovaluták ára rövid időn belül erősen ingadozhat, ami hatással lehet a befektetésed értékére.
    Szabályozási bizonytalanság
    A kormányzati szabályozás változásai vagy a befektetők védelmének hiánya befolyásolhatja a hozzáférést és a jogszerűséget.
    Likviditási kockázat
    Egyes tokenek kereskedési volumene alacsony lehet, ami megnehezíti a stabil árakon történő vásárlást vagy eladást.
    Komplexitás
    A kriptovalutákat nehéz lehet megérteni, különösen a kezdők számára, ami rossz döntésekhez vezethet.
    Átverések és irreális állítások
    Mindig légy óvatos a garanciákkal, hamis ajándékokkal vagy túl jól hangzó ajánlatokkal.
    Központosítási kockázat
    Ha túlságosan erősen támaszkodsz egyetlen pénzeszközre vagy kategóriára, nagyobb veszteségeknek teheted ki magadat.

    A(z) MINT befektetése előtt győződj meg arról, hogy elvégezted a saját kutatást (DYOR), és megértsd mind a projektet, mind a piaci feltételeket. A megalapozott döntések jobb eredményekhez vezetnek. Tudj meg többet most a MEXC Crypto Pulse felületén, és ellenőrizd a(z) MINT (MINT) árát ma!

    Népszerű hírek

    How to Trade U.S. Defense & Energy Tokenized Stocks on MEXC

    Tokenized stocks are quickly becoming one of the most practical “RWA” routes for crypto traders who want exposure to traditional market themes without leaving a USDT spot workflow. MEXC, together with ONDO Finance, has launched Batch #10 of tokenized U.S. stocks, adding seven new spot trading pairs
    March 4, 2026

    OpenAI Beats Meta to Hire OpenClaw Founder

    The AI arms race in Silicon Valley has officially shifted from the "Parameter Era" (1.0) to the "Execution Era" (2.0). The biggest news this week comes from OpenAI CEO Sam Altman, who confirmed that Peter Steinberger, founder of the viral open-source agent project OpenClaw, has rejected an offer
    February 17, 2026

    US Stocks Rally as Jan CPI Hits 2.4%: Why the Fed Pivot is Now in Play

    The "Soft Landing" is no longer a dream—it is the data. On Friday, the US Bureau of Labor Statistics (BLS) released the January 2026 CPI report, delivering exactly what Wall Street bulls wanted: Cooler-than-expected inflation combined with rising real wages. The data shows headline inflation
    February 14, 2026
    Továbbiak megtekintése

    Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

      1. Hogyan vásárolhatok MINT pénzeszközt most azonnal?

    • MINT vásárlásához csak regisztrálj egy ingyenes MEXC-számlát, fizess be USDT-t vagy fiatot, majd lépj a spotpiacra, és adj le vásárlási ordert piaci vagy limitárakon.

      • 2. Hol vásárolhatok MINT pénzeszközt itt: Magyarország?

    • Vásárolhatsz MINT pénzeszközt olyan kriptovaluta-platformokon, mint a MEXC (és fiat vagy USD segítségével vásárolhatsz MINT pénzeszközt), amely mély likviditást, rendkívül alacsony díjakat, gyors végrehajtást és zökkenőmentes fiat-kriptovaluta átváltást kínál, mindezt biztonságos pénzeszköztárolással támogatva.

      • 3. Mennyi USDT-t ér 1 MINT?

    • Az 1 MINT USDT-ára a piaccal együtt ingadozik. Jelenleg 1 MINT = -- USDT. Keresd fel a(z) MINT árfolyamoldalára a MEXC-n, ahol naprakész árfolyamokat, grafikonokat és élő piaci mélységet érhetsz el.

      • 4. Milyen fizetési módokkal vásárolható MINT itt: Magyarország?

    • A MEXC-n hitel/betéti kártya, Apple Pay, banki utalás, P2P vagy stabilcoin-befizetés segítségével is vásárolhatsz következőt: MINT. Ez a rugalmasság nagyon egyszerűvé teszi a(z) MINT hitelkártya vagy Apple Pay segítségével történő vásárlását.

      • 5. Szükségem van KYC-re a(z) MINT vásárlásához?

    • Igen, a MEXC KYC-ellenőrzést (személyazonosság-ellenőrzést) igényel a fiatlehetőségek, például a hitelkártya- vagy banki befizetések feloldásához. Emellett növeli a platform biztonságát és támogatja a megfelelőséget.

      • 6. Mennyi ideig tart a(z) MINT hitelkártyás vásárlása itt: Magyarország?

    • A MEXC-n a hitelkártya vagy Apple Pay segítségével történő vásárlások általában szinte azonnal teljesülnek - a pénzeszközök azonnal vagy néhány percen belül megérkeznek a számlára, így azonnal kereskedhetsz a következővel: MINT.

      • 7. A(z) MINT tárolható a MEXC-n a vásárlást követően itt: Magyarország?

    • Igen! A(z) MINT vásárlását követően a MEXC-tárcában marad, amelyet többrétegű titkosítás, 2FA, pénzfelvételi engedélyezési lista és hidegtárolási biztonsági mentés véd.

      • 8. A(z) MINT elérhető az olyan DEX-eken, mint a Uniswap?

    • Ha a(z) MINT Ethereum-alapú vagy más támogatott láncokat használ, akkor kereskedhetsz vele a DEX-eken, például Uniswap vagy PancakeSwap segítéségével. Ehhez kezelni kell a tárcákat, a tranzakciós díjakat és a csúszást.

      • 9. Használhatom az Apple Payt MINT vásárlására?

    • Igen, ha az országod/régiód támogatja, a MEXC lehetővé teszi a(z) MINT Apple Pay használatával történő vásárlását. Ez egy gyors, biztonságos és kényelmes módja annak, hogy a mobileszközöddel befizess a számládra.

      • 10. Miért különböznek az árak a CEX, a DEX és a P2P között?

    • Az árak a likviditás, a díjak, a spread és a felhasználói kereslet függvényében változnak. Az olyan CEX-ek, mint a MEXC, általában szűk spreadeket kínálnak, míg a DEX-ek és a P2P-k prémiumköltségeket vagy csúszást tartalmazhatnak.

      • 11. Mit tegyek, ha a(z) MINT MEXC-n történő vásárlása során problémák merülnek fel?

    • Ha bármilyen probléma merül fel a(z) MINT vásárlása során, azonnal lépj kapcsolatba a MEXC ügyfélszolgálatával. Add meg a probléma részleteit, és segíteni fognak a probléma ellenőrzésében és megoldásában.

    10,000 USDT vár rád a MEXC-n

    Ajánlj barátokat, csatlakozz a napi feladatokhoz, és versenyezz a futuresranglistán, hogy 10,000 USDT-t nyerj!

    Register Bonus Icon

    Regisztrálj és igényelj 10,000 USDT bónuszt

    Low Fee Icon

    Tapasztald meg a kereskedést a legalacsonyabb díjjal

    Invite Friends Icon

    Hívja meg barátait, és szerezz 20 USDT-t

    Airdrop Icon

    Szerezz napi airdropokat a MEXC Airdrop+ segítségével

    MEXC-átváltó

    Vásárolj kriptovalutát több mint 160 fiatpénznemmel

    Kriptovaluta-fiat kalkulátor

    MINT (MINT) kereskedési adatok

    0.000
    MINT ma kereskedtek a MEXC-en
    $0.000
    MINT USD értékű ügyletet hajtottak végre ma a MEXC-en

    Az azonnali és határidős MINT ügyletek különféle módjai

    Miután regisztráltál a MEXC-re, és sikeresen megvásároltad az első USDT-t vagy MINT tokent, megkezdheted MINT az azonnali vagy határidős kereskedést, hogy magasabb megtérülést érj el.

    MINT/USDT
    $ --
    $ --$ --
    0.00%