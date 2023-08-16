Futures ügyletekre vonatkozó kockázatkezelési szabályok

I. fejezet Általános rendelkezések

1. cikk A digitális pénzeszközökhöz kapcsolódó származékos termékekkel és a futuresszerződésekkel folytatott kereskedés kockázatkezelésének hatékonyabbá tétele, a kereskedő felek törvényes jogainak és érdekeinek védelme, valamint a futuresszerződésekkel folytatott kereskedés normál előrehaladásának biztosítása érdekében a platform a következő kockázatkezelési szabályokat (a továbbiakban: „a szabályok”) fekteti le.

2. cikk A futureskereskedéshez kapcsolódó kockázatkezelés kockázatlimit-rendszert, kikényszerített likvidációs rendszert, kikényszerített tőkeáttétel-csökkentési rendszert és méltányos áron alapuló rendszert foglal magában

3. cikk Ennek a platformnak (a továbbiakban „platform”, „mi” vagy „nekünk”) és a platform felhasználóinak (a továbbiakban „Ön” vagy „te”) be kell tartaniuk ezeket az intézkedéseket. Ezek a szabályok és a platform által időről időre végrehajtott, említett szabályokat érintő módosítások a platform felhasználói megállapodásának részét képezik. A platform szerződéses futureskereskedési szolgáltatásainak és termékeinek igénybevételével vagy megvásárlásával Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen szabályzatban, valamint a szabályokat időről időre érintő módosításokban és aktualizálásokban foglalt feltételeket.

II. fejezet Kockázatkezelési feltételek és megállapodások

4. cikk Amikor Ön digitális pénzeszközökkel és kapcsolódó termékekkel kereskedik a platformon, jelentős kockázatok merülnek fel. A digitális pénzeszközök áringadozása mellett további partneri kockázatok is felmerülnek a származékos ügyletekkel folytatott kereskedés során. Egyes esetekben a platform úgy dönthet, hogy lezárja néhány vagy az összes pozícióját.

5. cikk A digitális pénzeszközökkel való kereskedés jelentős kockázatokkal jár. A virtuális digitális pénzeszközökkel való kereskedés, illetve azok birtoklása jelentős tényleges veszteségekkel járhat. Ezért alaposan meg kell fontolnia, hogy kereskedjen-e digitális pénzeszközökkel vagy kapcsolódó derivatívákkal, és a pénzügyi helyzetének megfelelő tőkeáttételt kell alkalmaznia.

6. cikk A platform nem garantálja a digitális pénzeszközökkel és a futures ügyletekkel való rendezett és stabil kereskedést. Óvatosnak kell lennie, amikor digitális pénzeszközökkel (vagy más pénzeszközökkel) kereskedik.

7. cikk Az ár bármilyen tényező miatt bármikor ingadozhat. Az ár ingadozásával Ön nagy nyereséget vagy veszteséget könyvelhet el. Bármely digitális pénzeszköz vagy kereskedési pozíció értéke ingadozhat, vagy akár értéktelenné is válhat.

8. cikk Minden, a felhasználó hibájából okozott kár a felhasználót terheli. A hibák többek között a következőket foglalják magukban: a kereskedési szabályok be nem tartása, a megfelelő kereskedési művelet időben történő végrehajtásának elmulasztása, a jelszó elfelejtése vagy kiszivárogtatása, valamint a jelszó vagy a számítógép mások általi feltörése.

9. cikk Ha a felhasználó nem észlelt kiskapukat használ a webhelyen, vagy illetéktelenül igénybe vett nagyfrekvenciás eszközöket és eljárási eszközöket használ jogellenes nyereségszerzés céljából, felvesszük vele a kapcsolatot a károk helyreállításának céljából. Együttműködőnek kell lennie a gyakorlatban, mivel ellenkező esetben intézkedéseket foganatosítunk Ön ellen. Idetartozhat többek között, de nem kizárólagosan a számlával való kereskedés korlátozása, a számlán lévő források befagyasztása, vagy akár a jogi lépések megtétele. A felhasználót terhelik továbbá az eredményes együttműködés felhasználó általi elmulasztásából fakadó költségek is.

10. cikk A platform által biztosított digitális pénzeszközök származékos futureskereskedési szolgáltatásai fokozott kockázati tényezőkkel járhatnak. Ön érti és tudomásul veszi a következőket:

(1) Elveszítheti az összes kezdeti margint és minden további digitális pénzeszközt, amelyet a pozíciója megőrzése érdekében a platformunkon tárol;

(2) Ha a piaci változások nem kedveznek az Ön pozíciójának vagy marginszintjének, átmenetileg figyelmeztetést kaphat további digitális pénzeszközök átutalására vonatkozóan a pozíciója megőrzéséhez;

(3) Ha nem kíván további digitális pénzösszegeket befizetni a számlájára, a pozíciót a veszteség időpontjában saját belátásunk szerint lezárhatjuk.

(4) Az Ön nyeresége vagy vesztesége az adott digitális pénzeszközök áringadozásától függ, amelyre nincsen ráhatásunk.

Bizonyos esetekben (például ha zavar lép fel a digitális pénzeszközökre vonatkozó adatokban vagy a hálózati kapcsolatban), a digitális pénzeszközök természetéből adódóan jóhiszeműen előre lezárhatjuk a vonatkozó futures ügyleteket. Úgy tekintjük, hogy Ön tisztában van ezzel a lehetséges kockázattal.

Még ha a platform nyilvánosságra hozta is a lehetséges kockázatokat, akkor is lehetnek olyan kockázatok, amelyekről nem lehet tájékoztatást nyújtani, és Ön elveszítheti pénzeszközeinek egy részét vagy egészét. Gondosan fel kell mérnie, hogy pénzügyi helyzete és kockázattűrése alkalmassá teszi-e a platformunkon zajló kereskedésre.

III. fejezet Kockázatkezelési intézkedések

11. cikk A digitális pénzeszközökhöz kapcsolódó származékos futuresszerződésekhez kötődő kereskedési magatartás szabályozása, a piaci rend fenntartása, a piac egészséges fejlődésének elősegítése, valamint a tényleges ellenőrzési kapcsolatot magukban foglaló számlák felügyeletének megerősítése érdekében a kereskedési platformnak jogában áll olyan intézkedéseket tenni, mint a kikényszerített lezárás, a kereskedés tilalma, valamint a szabálytalan kereskedéssel összefüggésbe hozható számlák, illetve a tényleges ellenőrzési kapcsolatot magukban foglaló számlák lezárása;

12. cikk A digitális pénzeszközökhöz kapcsolódó származékos, lejárat nélküli futures ügyletek platformja felügyeli a kereskedési magatartást. Szabálytalan kereskedés és tényleges ellenőrzési kapcsolattal rendelkező számlák esetén eljárásokat kezdeményezhetünk a szabálytalan kereskedési magatartás kezeléséhez, és kötelező kezelési intézkedéseket hajthatunk végre a felhasználókkal szemben.

13. cikk A származékos ügyletekkel folytatott kereskedésben részt vevő felhasználók kötelesek betartani a platform üzleti szabályait, valamint a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, el kell fogadniuk a platform önfegyelmezésre vonatkozó kezelési intézkedéseit, és tudatosan szabályozniuk kell a kereskedési magatartásukat.

14. cikk A szabálytalan kereskedések és a tényleges ellenőrzési kapcsolat azonosítása

1. Az alábbi körülmények fennállása esetén a platform abnormális kereskedésként és a tényleges ellenőrzési kapcsolati számla viselkedéseként ismeri el:

(1) Ön kereskedési partnerként ismétlődően saját magától vásárol és saját magával folytat kereskedési tevékenységet;

(2) Egy vagy több, tényleges ellenőrzési kapcsolathoz köthető számlával rendelkező ügyfél, akik több alkalommal kereskednek egymással;

(3) Egy vagy több, tényleges ellenőrzési kapcsolathoz köthető számla, amely olyan kereskedési eszközökkel manipulálja a piaci árak mozgását, mint például az egyeztetett orderek;

(4) Szabálytalan magatartásformák, mint például megegyező pénzeszközforrás, megegyező IP-cím és egy vagy több kereskedési számla egymással szinkronban lévő kereskedési magatartása;

(5) Egy napon belüli gyakori bejelentések és törlések, amelyek befolyásolhatják a futureskereskedési árat, vagy félrevezethetik a futurespiac többi szereplőjét, és futures ügyletek lebonyolítására ösztönözhetik őket (gyakori bejelentések és ordertörlések);

(6) Egy napon belül több nagy összegű bejelentés és törlés, amelyek befolyásolhatják a futureskereskedési árat, vagy félrevezethetik a futurespiac többi szereplőjét, és futures ügyletek lebonyolítására ösztönözhetik őket (nagy összegű bejelentések és ordertörlések);

(7) Egy vagy több tényleges ellenőrzési kapcsolathoz kötődő számla együttes pozíciója meghaladja a platform pozíciólimitjét;

(8) Egy jegyzett fajtájú vagy futuresszerződés egyetlen kereskedési napi nyitó kereskedési volumene meghaladja a platform által meghatározott napi nyitó kereskedési volument;

(9) A kereskedési ordereknek eljárási kereskedés keretében a platform engedélye nélküli kibocsátása, ami hatással lehet a platformrendszer vagy a normál kereskedési order biztonságára;

(10) Mások számláinak és jelszavainak jogellenes úton történő eltulajdonítása, vagy a kapcsolódó számlák jogellenes kereskedés folytatására és pénz átutalására való felhasználása;

(11) A platform által azonosított egyéb körülmények.

2. A platformnak joga van minden, a törvény és a tisztességes kereskedelem elve által megengedett jogorvoslatot igénybe venni e szabályok megsértése esetén, ideértve, de nem kizárólagosan, korlátozza, felfüggeszti vagy megszünteti a fiókját, vagy megtagadja Öntől a weboldalhoz való hozzáférés jogát előzetes értesítés nélkül.

3. Ha a platform azt gyanítja, hogy bármely kereskedési tevékenység sérti a jelen szabályzatban meghatározott vagy bemutatott szabályokat, a platformnak jogában áll bármely fiók kereskedési tevékenységét szükség esetén korlátozni. Ezek a korlátozások kockázatkezelési intézkedésekhez vezethetnek. Ilyenek lehetnek például a kereskedési korlátozások, a kereskedés megszüntetése, valamint a számla befagyasztása. A platform nem vállal felelősséget azokért a kereskedés korlátozásából, megvonásából vagy korai lezárásából fakadó veszteségekért, amelyek a szabályok feltételezett megsértése miatt következnek be. Ön tisztában van vele és elfogadja, hogy ha a cselekedetei miatt veszteség keletkezik, Önnek gondoskodnia kell arról, hogy a platformot ne érje kár Ön vagy valamely külső fél pereskedése miatt, és kompenzációt kínál a vonatkozó veszteségekért. A számlához kapcsolódó magatartás vizsgálata során Ön nem kereskedhet, illetve nem fizethet be a számlára. A platformnak jogában áll a számlát a vizsgálati időszak végén további magyarázat nélkül lezárni.

4. A platformnak jogában áll bármikor, figyelmeztetés nélkül bezárni vagy lefagyasztani a fiókját, és a fennmaradó eszközöket átutalni az Ön bejelentési címére.

Ha a platform úgy ítéli meg továbbá, hogy bármely számla bármilyen körülmények között megsértette a felhasználói megállapodást és a platformszabályokat (beleértve, de nem kizárólagosan a marketingtevékenységekre vonatkozó előírásokat), jogában áll azonnal lezárni az Ön számláját, és minden releváns fennmaradó pénzeszközt a platformon.