MEXC stockfutures: Egyesült államokbeli Részvények, új szintre emelve kriptovalutákkal
Kereskedj az egyesült államokbeli részvények mozgásával kriptovalutákat használva marginként - nulla akadály, maximális rugalmasság
Részvényfuturespárok
A jövőben további kereskedési párokkal bővül a különböző felhasználói igények kielégítése érdekében.
24 óra
48 óra
72 óra
Fő jellemzők
A legalacsonyabb kereskedési díjak
Tapasztald meg a rendkívül versenyképes kereskedési díjakat, akár 0.00% makerdíj és akár 0.00% takerdíj az egyesült államokbeli tőzsdei részvényfuturespárokra.
Szinkronizálva az Egyesült Államok. kereskedési óráival
Kereskedj az egyesült államokbeli tőzsdével szinkronban a hiteles kereskedési élmény érdekében.
Iparágvezető piaci mélység
Az átfogó likviditás stabil árazást biztosít a piaci volatilitás során, minimalizálva a csúszást a jobb kereskedési végrehajtás érdekében.
Összhangban a lejárat nélküli futuresügyletekre vonatkozó tapasztalataiddal
Zökkenőmentes átmenet - ugyanaz a kereskedési felület és élmény, mint a lejárat nélküli futures esetében, extra tanulási folyamat nélkül.
GYIK
K1: Hogyan kerül felszámításra a finanszírozási arány?
A MEXC részvényfutures jelenleg lemond a finanszírozási díjakról - nincs tartási költség.
K2: Hogyan számítják ki a PNL-t?
Képlet: PNL = (záró ár - belépési ár) × tőkeáttétel × részvények száma × irány (Long = +1, Short = -1)Példák:1) Nyereség egy longpozícióból: Vásárolj 1 Apple (AAPL) részvényt $100 áron (feltételezve, hogy egy szerződés 1 részvényt képvisel), és zárj $105 áron. Nyereség = (105 - 100) × 1 × 1 = $52) Nyereség egy shortpozícióból: Adj el 1 Tesla (TSLA) részvényt $200 áron, és zárj $195 áron. Nyereség = (195 - 200) × 1 × 1 × (-1) = $5
K3: Hogyan történik a likvidáció?
A MEXC a bevett, lejárat nélküli futuresügyleteknek megfelelő kockázatkezelési mechanizmust alkalmaz:1) A rendszer folyamatosan figyeli a karbantartási marginrátát.2) A margint a méltányos ár alapján számítják ki.3) Ha a marginráta az előre beállított likvidálási küszöbérték alá esik, a rendszer automatikusan likvidálást indít el a lehetséges veszteségek korlátozása érdekében.
K4: Hogyan határozzák meg a rézsvényfuturesügyletek méltányos árát?
A méltányos ár az egyesült államokbeli részvény legutóbbi tranzakciós árán alapul.
K5: Milyen margin módot támogat a részvényfutures?
Csak az Elszigetelt margin mód támogatott.
K6: Kereskedhetek részvényfuturesügyletekkel a piac zárása alatt?
A zárási időszakok alatt a felhasználók törölhetik a nem teljesített ordereket és pótolhatják a margint, de nem adhatnak fel új ordereket, és nem zárhatják a meglévő pozíciókat. Az árvolatilitásból eredő esetleges veszteségek elkerülése érdekében ajánlatos a pozíciókat a piac zárása előtt lezárni. A kereskedési órák a NYSE és a NASDAQ ütemezéséhez igazodnak, beleértve az ünnepnapokat is.
K7: A részvényfutures támogatja a tőkeáttételt?
A MEXC részvényfutures akár 5x-os tőkeáttételt is támogat. A tőkeáttételes kereskedés növeli mind a potenciális nyereséget, mind a kockázatokat, beleértve a likvidáció vagy a negatív egyenleg lehetőségét. A felhasználókat arra ösztönzik, hogy legyenek óvatosak a tőkeáttételi ráta kiválasztásakor.
K8: Hogyan kezelik a pozíciókat részvényfelosztás vagy fordított részvényfelosztás esetén?
Részvényfelosztás, fordított részvényfelosztás vagy osztalékkiigazítás esetén a platform kezdeményezi a nyitott pozíciók korai elszámolását a váratlan volatilitás megelőzése érdekében. A kereskedés az elszámolást követően a megszokott folytatódik. A felhasználóknak ajánlott figyelemmel kísérniük a hivatalos bejelentéseket a frissítésekért.