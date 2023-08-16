K2: Hogyan számítják ki a PNL-t?

Képlet: PNL = (záró ár - belépési ár) × tőkeáttétel × részvények száma × irány (Long = +1, Short = -1)

Példák:

1) Nyereség egy longpozícióból: Vásárolj 1 Apple (AAPL) részvényt $100 áron (feltételezve, hogy egy szerződés 1 részvényt képvisel), és zárj $105 áron. Nyereség = (105 - 100) × 1 × 1 = $5

2) Nyereség egy shortpozícióból: Adj el 1 Tesla (TSLA) részvényt $200 áron, és zárj $195 áron. Nyereség = (195 - 200) × 1 × 1 × (-1) = $5