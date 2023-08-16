* Az egyes felhasználók minden futures ügylet esetében ordertípusonként legfeljebb 50 nyitott feltételes ordert tarthatnak, ideértve a triggerordereket, a TP/SL ordereket, valamint a csúszó stop ordereket is.

Futures Tőkeáttétel Méret ( 1 Szerződés ) Minimális orderösszeg Max. Egységes piaci rendelés mennyisége Max. Egyszeri limitált rendelési mennyiség Minimális árváltozás Limit order árának felső határa / árküszöbarány Maximális nyitott ordermennyiség Árvédelem BTCUSDT Lejárat nélküli undefined ~ undefined ‎ 0.0001 BTC -- -- -- 0.1 NaN% / NaN% NaN%