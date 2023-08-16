Kereskedő kiválasztása
Válaszd ki a legjobban teljesítő kereskedőket az általános rangsor, a megtérülés és egyéb kritériumok alapján.
Kereskedésmásolási paraméterek beállítása
Állítsd be a kereskedésmásolással és a kockázatkezeléssel kapcsolatos paramétereket, például a kereskedésmásolás módját, a margint és az orderleadási módszert, amikor nyitott pozíciót követsz.
Nyitott/lezárt követése
Miután a kereskedésmásolás paraméterei be vannak állítva, a rendszer valós időben nyomon követi a kereskedő nyitási és lezárási jeleit, ezzel automatikusan megnyitva és lezárva a pozíciókat.