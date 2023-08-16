Loading...

Másold le a szakértők stratégiáit és növeld a nyereségedet!

Sikeres kereskedés
2,000,000+
Összes kereskedésmásolási felhasználó
50,000+
Teljes kereskedésmásolási összeg
$1,000,000,000+
Kereskedővé válás
Kereskedésmásolási oktatóanyag
Legjobb kereskedőkAz összes kereskedő
Napi választások

Összesen
Legjobb kereskedők az összesített rangsor szerint

Több
Nincs adat

Legmagasabb ROI
Legjobb kereskedők ROI szerint az elmúlt 7 napban

Több
Nincs adat

Legmagasabb PNL
A legmagasabb PNL-lel rendelkező kereskedők

Több
Nincs adat

Legtöbb követő
A legtöbb követővel rendelkező kereskedők

Több
Nincs adat

Kereskedj könnyedén kereskedésmásolással egyetlen kattintással

Tudnivalók a kereskedésmásolásról
Kereskedő kiválasztása
Válaszd ki a legjobban teljesítő kereskedőket az általános rangsor, a megtérülés és egyéb kritériumok alapján.
Kereskedésmásolási paraméterek beállítása
Állítsd be a kereskedésmásolással és a kockázatkezeléssel kapcsolatos paramétereket, például a kereskedésmásolás módját, a margint és az orderleadási módszert, amikor nyitott pozíciót követsz.
Nyitott/lezárt követése
Miután a kereskedésmásolás paraméterei be vannak állítva, a rendszer valós időben nyomon követi a kereskedő nyitási és lezárási jeleit, ezzel automatikusan megnyitva és lezárva a pozíciókat.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Kereskedésmásolás a MEXC-n – egyszerűbb kereskedés
Kövess elit kereskedőket, lovagold meg a piaci trendeket, és bővítsd a pénzeszközeid palettáját magabiztosan!
Napi választások
Összesen
Nincs adat

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)