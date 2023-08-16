Loading...

MEXC kereskedésmásolás

A kereskedés egyszerűbb, mint valaha

50,000+

Összes kereskedésmásolási felhasználó

1,000,000,000+ USDT

Teljes kereskedésmásolási összeg

Mit értünk kereskedésmásolás alatt?

A MEXC Kereskedésmásolás egy egyszerű, de hatékony funkció minden kereskedő és a követői számára. A követők könnyedén követhetik az általuk választott tapasztalt kereskedőt, és amikor a kereskedő vezető kereskedést kezdeményez, a rendszer a kereskedő stratégiája alapján automatikusan ordert ad le a követő nevében. A kereskedő is részesedik a követők nyereségéből!

Hogyan lehet kereskedésmásolást indítani?

Ha nagy kereskedési tapasztalattal és megbízható ítélőképességgel rendelkezel a piac kapcsán, kereskedőnek jelentkezhetsz, és nyereségrészesedést kaphatsz.

Kereskedővé válás

Lépjen kapcsolatba követőinek nagy csoportjával, és szerezzen részesedést követői nyereségéből.

Jelentkezés beküldése

Várd meg, amíg jóváhagyjuk a jelentkezésedet. Ez nagyjából 1-2 napot vesz igénybe.

Vezető kereskedés kezdeményezése

A rendszer automatikusan leadja az ordereket a követőid részére.

Kereskedővé válás

Lépjen kapcsolatba követőinek nagy csoportjával, és szerezzen részesedést követői nyereségéből.

Jelentkezés beküldése

Várd meg, amíg jóváhagyjuk a jelentkezésedet. Ez nagyjából 1-2 napot vesz igénybe.

Vezető kereskedés kezdeményezése

A rendszer automatikusan leadja az ordereket a követőid részére.

Ha átlagos felhasználóként nem szeretnéd elszalasztani a legújabb piaci trendeket, egyszerűen követhetsz egy tapasztalt kereskedőt, és másolhatod a kereskedéseit.

Követővé válás

Ha követsz egy tapasztalt kereskedőt, többé sosem szalasztod majd el az aktuális piaci trendeket.

Források átutalása

Utalj forrásokat a spotszámládra.

Kövess egy kereskedőt.

Töltsd ki a kereskedésmásolási adatokat.

Követővé válás

Ha követsz egy tapasztalt kereskedőt, többé sosem szalasztod majd el az aktuális piaci trendeket.

Források átutalása

Utalj forrásokat a spotszámládra.

Kövess egy kereskedőt.

Töltsd ki a kereskedésmásolási adatokat.

A kereskedésmásolás előnyei

  • „Win-win” helyzet

    A tapasztalt kereskedők a kereskedési készségeik kamatoztatásával segíthetnek a követőknek nyereséges kereskedéseket lebonyolítani, és részesülhetnek a profitból. A követők könnyedén, egyetlen kattintással követhetnek körültekintő kereskedési stratégiákat.

  • Automatizált rendszer

    A rendszer a kereskedő stratégiája alapján adja le az ordereket a követők részére.

  • Alacsony belépési korlát

    A felhasználóknak csak forrásokat kell átutalniuk a kereskedésmásolási számlájukra, és ki kell tölteniük az adataikat, hogy megkezdhessék a kereskedések másolását.

  • Professzionális és megbízható

    Minden kereskedő nagy kereskedési tapasztalattal és elismerésre méltó portfólióval rendelkezik. A kereskedőket a MEXC hagyta jóvá alapos felülvizsgálat után.

Ne hagyja ki a főbb piaci trendeket. Vágj bele a kereskedésmásolásba most!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)