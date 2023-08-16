A MEXC Kereskedésmásolás egy egyszerű, de hatékony funkció minden kereskedő és a követői számára. A követők könnyedén követhetik az általuk választott tapasztalt kereskedőt, és amikor a kereskedő vezető kereskedést kezdeményez, a rendszer a kereskedő stratégiája alapján automatikusan ordert ad le a követő nevében. A kereskedő is részesedik a követők nyereségéből!
Lépjen kapcsolatba követőinek nagy csoportjával, és szerezzen részesedést követői nyereségéből.
Várd meg, amíg jóváhagyjuk a jelentkezésedet. Ez nagyjából 1-2 napot vesz igénybe.
A rendszer automatikusan leadja az ordereket a követőid részére.
Ha követsz egy tapasztalt kereskedőt, többé sosem szalasztod majd el az aktuális piaci trendeket.
Utalj forrásokat a spotszámládra.
Töltsd ki a kereskedésmásolási adatokat.
A tapasztalt kereskedők a kereskedési készségeik kamatoztatásával segíthetnek a követőknek nyereséges kereskedéseket lebonyolítani, és részesülhetnek a profitból. A követők könnyedén, egyetlen kattintással követhetnek körültekintő kereskedési stratégiákat.
A rendszer a kereskedő stratégiája alapján adja le az ordereket a követők részére.
A felhasználóknak csak forrásokat kell átutalniuk a kereskedésmásolási számlájukra, és ki kell tölteniük az adataikat, hogy megkezdhessék a kereskedések másolását.
Minden kereskedő nagy kereskedési tapasztalattal és elismerésre méltó portfólióval rendelkezik. A kereskedőket a MEXC hagyta jóvá alapos felülvizsgálat után.