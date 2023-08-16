Mit értünk kereskedésmásolás alatt?

A MEXC Kereskedésmásolás egy egyszerű, de hatékony funkció minden kereskedő és a követői számára. A követők könnyedén követhetik az általuk választott tapasztalt kereskedőt, és amikor a kereskedő vezető kereskedést kezdeményez, a rendszer a kereskedő stratégiája alapján automatikusan ordert ad le a követő nevében. A kereskedő is részesedik a követők nyereségéből!