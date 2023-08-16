FAIUSDT Lejárat -- Módosítás-- Indexár-- Méltányos ár-- Finanszírozási arány / Visszaszámlálás-- / -- FAIUSDT Lejárat Legutóbbi -- -- Méltányos ár -- 24 órás min. érték -- 24 órás max. érték -- 24 órás forgalom -- 24 órás volumen -- Finanszírozási arány / Visszaszámlálás -- Pozíciók(--) Nyitott orderek(--) Pozícióelőzmények Order- és kereskedési előzmények Tőkeáramlás Pénzeszközök Más párok elrejtése Más párok elrejtése Nincs adat Tárcaegyenleg: ‎ -- USDT Order elhelyezése, kereskedésmásolás vagy rácskereskedés Kereskedésmásolás Rácskereskedés Diagram Kereskedési szabályok Diagram Elemzés Kereskedési szabályok Kockázatlimit 1 mp 1 hó 5 hó 15 hó 1 ó 4 ó 1 n Legutóbbi ár Eredeti TradingView Mélység Eredeti TradingView Mélység Megbízási könyv Piaci kereskedések Megbízási könyv -- Ár ( USDT ) Mennyiség ( -- ) Teljes ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Átl. Ár ≈ 0 Menny. 0 Összesen 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Átl. Ár ≈ 0 Menny. 0 Összesen 0 -- B -- S Piaci kereskedések Ár ( USDT ) Mennyiség ( -- ) Idő -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- Összes Visszahúzás Rally Új csúcs Új alacsony Ár fel Ár le Ár fel és magas vol. Ár le és magas vol. Kereskedési pár 24 órás változás Nincs adat Nyitás Bezárás Nyitás Bezárás Elszigetelt 1X S Limit Piac Trigger Elérhető ‎ -- Mennyiség (--) 0% 25% 50% 75% 100% Vásárlás ‎ 0 -- Eladás ‎ 0 -- Max Long 0 -- Max. short 0 -- Long nyitása Short nyitása Margin ‎ 0 USDT Margin ‎ 0 USDT Regisztráció Bejelentkezés Limit Piac Trigger Elszigetelt 1X S Elérhető ‎ -- Mennyiség (--) 0% 25% 50% 75% 100% Vásárlás ‎ 0 -- Max Long ‎ 0 -- Long nyitása Margin ‎ 0 USDT Regisztráció Bejelentkezés Mennyiség (--) 0% 25% 50% 75% 100% Eladás ‎ 0 -- Max. short ‎ 0 -- Short nyitása Margin ‎ 0 USDT Regisztráció Bejelentkezés Díjarány Maker - / Taker - Tárca Befizetés Utalás Nem realizált PNL ‎ -

<p>1) Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a MEXC nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért és kárért, amelyet az alábbi körülmények bármelyike okoz:</p><article><p>a) Nyereségkiesés, adatvesztés, lehetőségektől való elesés, immateriális károk vagy vis maior eseményekből eredő károk.</p><p>b) A MEXC-nek alapos oka van feltételezni, hogy egy adott Követő és bizonyos tranzakciók sérthetik az alkalmazandó jogszabályokat vagy a jelen Megállapodást vagy más jogi okiratokat. Idetartoznak többek között, de nem kizárólagosan a tiltott kereskedési tevékenységek (beleértve többek között a manipulatív vagy visszaélésszerű kereskedési magatartást), a csalárd vagy téves információk megadása a számlanyitási folyamat során, vagy az, ha Ön nem járt el jóhiszeműen a Szolgáltatásaink használata során.</p><p>b) A MEXC-nek alapos oka van feltételezni vagy azt gyanítani, hogy egy adott Követő jogellenes vagy kifogásolható magatartást tanúsít a Platformon. Idetartoznak többek között, de nem kizárólagosan a tiltott kereskedési tevékenységek (beleértve többek között a manipulatív vagy visszaélésszerű kereskedési magatartást), a csalárd vagy téves információk megadása a számlanyitási folyamat során, vagy az, ha az illető nem járt el jóhiszeműen a Szolgáltatásaink használata során.</p><p>d) A Szolgáltatásokon keresztül bármely adat, információ vagy tranzakció megvásárlásából vagy megszerzéséből származó veszteségek vagy költségek.</p><p>e) A Szolgáltatások Ön általi félreértelmezése vagy félreértése, bármely részleges vagy teljes veszteség, amelyet az Ön közvetlen vagy közvetett részvétele okozott a Szolgáltatásokkal és a jelen Megállapodással kapcsolatban.</p></article><p>2) Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatások működésével kapcsolatban kockázatok állnak fenn, beleértve, de nem kizárólagosan azokat az automatikus kereskedési műveleteket, amelyeknél fiókja az Ön manuális beavatkozása nélkül indíthat és zárhat le tranzakciókat.</p><p>3) Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a MEXC nem garantálja a másolt kereskedések sikerét, vagy azt, hogy a másolt kereskedés a Követő fiókjába másolódik. Előfordulhat, hogy a másolni kívánt kereskedést több okból nem lehet sikeresen lemásolni, beleértve, de nem kizárólagosan a minimális kereskedésmásolási összeg be nem tartását, a szükséges fedezeti arány hiányát, a kockázatkezelési intézkedések aktiválását, és egyéb körülményeket, amelyek sértik a jelen Megállapodást és/vagy a Jogi okiratokat, vagy amelyeket más módon megkövetelnek e dokumentumok.</p><p>4) Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatásoknál olyan késedelem merülhet fel, amely az Ön szempontjából veszteségeket és/vagy költségeket vonhat maga után, ahogyan azt is, hogy a Szolgáltatások meghiúsulhatnak.</p><p>5) A befektetéskezelési szolgáltatások igénybevételéről a saját belátása szerint kell döntenie. Fontos tudni, hogy ha úgy dönt, hogy igénybe veszi a Szolgáltatásokat meghatározott kereskedők másolása és/vagy meghatározott kereskedési stratégiák követése céljából, akkor úgy tekintendő, hogy figyelembe vette általános pénzügyi helyzetét, beleértve a pénzügyi tervezést is, és tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatások funkció használata rendkívül spekulatív, és az Ön által elszenvedett veszteség nagyobb lehet, mint a Kereskedőé. A Kereskedő nyereséges és vesztes kereskedéseket egyaránt lebonyolíthat.</p><p>6) Az itt nyújtott Szolgáltatások csak tájékoztatásul szolgálnak. Ha Ön a Platformon megadott információk vagy a Szolgáltatásokon keresztül szerzett információk alapján befektetési döntést hoz, Ön viseli ezért a kockázatot.</p><p>7) A befektetési döntés meghozatala előtt független kutatást és értékelést kell végeznie. Önállóan kell eldöntenie, hogy befektetése, stratégiája vagy bármely más terméke és szolgáltatása megfelel-e saját igényeinek a befektetési céljai, valamint a személyes és pénzügyi körülményei alapján.</p><p>8) A Szolgáltatások funkció használatával végzett műveletek automatikus végrehajtásából eredő veszteségekért kizárólag Ön felel.</p><p>9) A Platformon található bármely információ arra szolgál, hogy kereskedési dinamikát és tájékoztatási szolgáltatásokat biztosítson a Kereskedők és a Követők számára. A jelen Platform semmilyen formában nem nyújt befektetési tanácsot, és nem utal ilyen információk vagy funkciók semmilyen formában történő biztosítására. Önnek független kutatást kell végeznie, és önálló befektetési döntéseket kell hoznia az ezen a Platformon vagy a Szolgáltatások funkción keresztül gyűjtött információk alapján.</p><p>10) Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a következők (a felsorolás nem teljes körű) olyan okok, amelyek a Szolgáltatások teljesítésének meghiúsulását okozhatják:</p><article><p>a) A Kereskedő Követőinek száma elérte a felső határt;</p><p>b) A Kereskedő felhagyott a tevékenységével;</p><p>c) Ön jelenleg Kereskedő státusszal rendelkezik;</p><p>d) Nincsenek források vagy pénzeszközök a számláján; és</p><p>e) A Kereskedő orderlimitje elérte a felső határt.</p></article><p>Minden észszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy figyelemmel kísérjük az egyes Kereskedők teljesítményét a Szolgáltatások funkció részeként. Fenntartjuk a jogot, hogy szüneteltessük, leállítsuk vagy letiltsuk bármely Kereskedő másolását a Szolgáltatások funkció keretében.</p><p>A MEXC kifejezetten fenntart minden jogot a jelen Megállapodás végső értelmezésére a jogszabályi kereteken belül.</p>