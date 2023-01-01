Eseményszabályzat

1. Ez az esemény kizárólag azoknak a külön meghívott felhasználóknak szól, akik hivatalos esemény e-maileket vagy egyéb értesítéseket kaptak a MEXC-től.

2. A határidős számla nettó befizetéseinek legalább két napig meg kell felelniük az eseményfeltételeknek. Érvényes befizetési összeg a futuresszámlán = Beáramlás összege az esemény időszakában – Kiáramlás összege az esemény időszakában.

3. A megadott futureskereskedési mennyiség egyetlen napon belüli teljesítése sikeres bejelentkezésnek minősül. Az aznapi bejelentkezés befejezése után frissítheted a bejelentkezést másnap, és folytathatod a bejelentkezést. A frissítések az UTC+8 időzóna szerint frissülnek. A több napon át tartó folyamatos bejelentkezések összegyűjtik az egymást követő bejelentkezési napokat. A jutalmak az esemény időszakában felhalmozott legnagyobb számú egymást követő bejelentkezési nap alapján kerülnek kiosztásra, és nem halmozhatók fel.

4. A kereskedési ösztönző jutalmakat a határidős kereskedési volumened alapján számítják ki, ha a kereskedési díjak > 0 az esemény időtartama alatt. A kereskedési kriptovaluta nem korlátozott, és a jutalmakat azon legmagasabb szint szerint osztjuk ki, amelyre jogosult vagy.

5. Az esemény jutalmakat bónusz formájában osztják ki a határidős számlára az esemény végét követő 3 munkanapon belül. A bónusz érvényességi ideje 7 nap.

6. A MEXC fenntartja a jogot, hogy kizárja az eseményből azokat a résztvevőket, akik tisztességtelen vagy bántalmazó tevékenységeket folytatnak az esemény időtartama alatt. Ezek a tevékenységek magukban foglalják a számlák tömeges regisztrációját további bónuszok megszerzése érdekében, valamint minden olyan tevékenységet, amely illegális, csalárd vagy káros célokhoz kapcsolódik, mint például a rosszindulatú tömeges spamküldés vagy a csalás.

7. A MEXC fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa az eseményt vagy annak szabályait. Módosítások esetén nem biztosítunk további tájékoztatást.

8. Az MEXC fenntartja a jogot az esemény végső értelmezésére. Ha kérdésed van, fordulj az ügyfélszolgálathoz.