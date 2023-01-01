countdown-iconEsemény vége:
Résztvevők 0

  • Az esemény kezdete

    1970-01-01 08:00

  • Az esemény vége

    1970-01-01 08:00

  • Jutalomelosztás

    10 munkanappal az esemény vége után

  • Csak azok a felhasználók regisztrálhatnak erre az eseményre, akik még nem végezték el az első futures-kereskedésüket.

Csomagold ki a dobozokban rejlő karácsonyi varázslatot!

Minden 0 ponttal lehetőséged kapsz arra, hogy megszerezz egy csodálatos jutalmakkal teli karácsonyi dobozt!

lottery-result-coin
Saját pontok--
          Kezdő haladási kihívás
          Karácsonyi ranglista
          Egy rakás pont minden nap és minden héten!
          Teljesítsd a kijelölt feladatokat az esemény ideje alatt, hogy pontokat szerezz!
          0Pontok
          Regisztrálj az eseményre
          0Pontok
          Fizess be legalább 0 USDT összeget a regisztrációs követő hét napon belül
          0Pontok
          Hajts végre az első futures-kereskedésedet
          Heti feladatok

          Futureskereskedési napok ezen a héten

          - -

          Futureskereskedési volumen ezen a héten

          - -

          Becs. Pontok ezen a héten

          - -

          Utolsó frissítés: -- Csak a legmagasabb pontszámú jutalom kerül automatikusan kiosztásra a teljesített heti feladatok közül minden héten.

          Általános szerződési feltételek

          1. A felhasználóknak regisztrálniuk kell az eseményre, hogy jogosultak legyenek a jutalmakra.

          2. A számításban csak az on-chain, fiat és P2P-befizetések szerepelnek.

          3. Csak a 0-nál nagyobb díjakkal rendelkező futures-kereskedések volumenét vesszük figyelembe (kivéve az olyan stablecoin futuresöket, mint az USDC/USDT). Minden kereskedési statisztikát az UTC+8 időzónára számítunk ki.

          4. Alszámlák, Market Makerek és intézményi számlák nem jogosultak a részvételre.

          5. A jutalmak az esemény végét követő 10 munkanapon belül kerülnek felülvizsgálatra és kiosztásra. A fizikai jutalmak esetében ügyfélszolgálati csapatunk közvetlenül a nyertesekkel veszi fel a kapcsolatot a kézbesítés megszervezése érdekében.

          6. A bónuszok felhasználása előtt olvasd el a futures-bónuszokra vonatkozó utasításokat.

          7. A résztvevőknek szigorúan be kell tartaniuk a szolgáltatási feltételeket. A MEXC fenntartja a jogot, hogy kizárja azokat a felhasználókat, akiknél felmerül a semleges kereskedés, a tömeges fiókregisztráció, a csalárd kereskedés vagy a piaci manipuláció gyanúja az esemény alatt.

          8. Az MEXC fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az esemény feltételeit.

          9. A MEXC fenntartja a jogot az esemény végső értelmezésére. Ha kérdésed van, fordulj az ügyfélszolgálati csapathoz.

