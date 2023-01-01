Általános szerződési feltételek

1. A felhasználóknak regisztrálniuk kell az eseményre, hogy jogosultak legyenek a jutalmakra.

2. A számításban csak az on-chain, fiat és P2P-befizetések szerepelnek.

3. Csak a 0-nál nagyobb díjakkal rendelkező futures-kereskedések volumenét vesszük figyelembe (kivéve az olyan stablecoin futuresöket, mint az USDC/USDT). Minden kereskedési statisztikát az UTC+8 időzónára számítunk ki.

4. Alszámlák, Market Makerek és intézményi számlák nem jogosultak a részvételre.

5. A jutalmak az esemény végét követő 10 munkanapon belül kerülnek felülvizsgálatra és kiosztásra. A fizikai jutalmak esetében ügyfélszolgálati csapatunk közvetlenül a nyertesekkel veszi fel a kapcsolatot a kézbesítés megszervezése érdekében.

6. A bónuszok felhasználása előtt olvasd el a futures-bónuszokra vonatkozó utasításokat.

7. A résztvevőknek szigorúan be kell tartaniuk a szolgáltatási feltételeket. A MEXC fenntartja a jogot, hogy kizárja azokat a felhasználókat, akiknél felmerül a semleges kereskedés, a tömeges fiókregisztráció, a csalárd kereskedés vagy a piaci manipuláció gyanúja az esemény alatt.

8. Az MEXC fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az esemény feltételeit.

9. A MEXC fenntartja a jogot az esemény végső értelmezésére. Ha kérdésed van, fordulj az ügyfélszolgálati csapathoz.