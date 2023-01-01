Zsebelj be egy -- USDT értékű pozíciót - korlátozott jutalmak érkezési sorrendben! Támogatott kereskedési párok: --

A kereskedési párok több mint 90%-a kiváló likviditást kínál, biztosítva a stabilitást szélsőséges piaci körülmények között, hogy megakadályozza a váratlan likvidálásokat.

Mi biztosítjuk a leggyorsabb listázást, a futuresügyletek népszerű tokenjeinek legszélesebb választékát, és akár 200x-os állítható tőkeáttételt.

1. Ez az airdroppozíció csak azok számára érhető el, akiket a MEXC kifejezetten meghívott.

2. Minden felhasználó csak egyszer igényelheti ingyenesen az airdroppozíciót. Brókerek, intézményi felhasználók és alszámlák nem jogosultak részt venni ezen az eseményen.

3. Minden résztvevőnek szigorúan be kell tartania a MEXC szolgáltatási feltételeit. A MEXC fenntartja a jogot, hogy kizárja az eseményből azokat a résztvevőket, akik becstelen vagy visszaélésszerű tevékenységeket folytatnak az esemény időtartama alatt.

4. A MEXC fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az esemény feltételeit.