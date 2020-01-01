24 órás volumen (USD)
0
Futureskereskedési párok
0
Zéró díjas kereskedési párok
0
Futures-ranglista
Népszerű
Erősödő kriptovaluták
Új
Népszerű
Erősödő kriptovaluták
Új
Futurestermékek
USDC-M futures
USDC-ben elszámolt futuresügyletek
Figyeld a fejleményeket!
Futures Big Data
Valós idejű adatokat kaphatsz a határidős kereskedésről és pozíciókról, a long/short arányokról és a likvidálásokról, valamint megnézheted, mit csinálnak a profik a portfólióikkal.
Miért a MEXC Futures?
A legalacsonyabb díjak a piacon
Kereskedj a legalacsonyabb díjakért! -- határidős készítői díjak, -- határidős elfogadói díjak.
A legnépszerűbb tokenek
A leggyorsabb listázás, a legszélesebb kriptovaluta választék, több mint 600 határidős kereskedési pár támogatása, és akár ---szoros tőkeáttételt kínál, szabadon beállítható.
Iparágvezető likviditás
A kereskedési párok több mint 90%-a csúcslikviditást kínál, biztosítva a stabilitást szélsőséges piaci körülmények között, a váratlan likvidálások elkerülése érdekében.
A felhasználó az első
A hét minden napján 24 órában elérhető ügyfélszolgálat, szakszerűen és azonnal kezeli a felhasználói problémákat.
Mi az a határidős kereskedés?
Ez a videó végigvezeti a határidős kereskedés alapjain, és pillanatok alatt megérti a határidős kereskedést.
Indulj el határidős kereskedési utadon most, az alábbi gombra kattintva!
A MEXC Futures-ről
Beolvasás az alkalmazás letöltéséheziOS és Android