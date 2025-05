ZLW

ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem:MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

NévZLW

HelyezésNo.2642

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.22%

Forgalomban lévő készlet72,331,834.1691

Max. tokenszám300,000,000

Teljes tokenszám300,000,000

Forgalomban lévő arány0.2411%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja7.90901936,2021-08-25

Legalacsonyabb ár0.001408758341290602,2025-05-07

Nyilvános blokkláncBSC

BevezetésZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem:MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.