ZKP

Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.

NévZKP

HelyezésNo.3947

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet0

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám361,989,711

Forgalomban lévő arány0%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.43908466599544116,2022-03-05

Legalacsonyabb ár0.006980003897759854,2024-11-02

Nyilvános blokkláncMATIC

BevezetésPanther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.