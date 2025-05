ZETA

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

NévZETA

HelyezésNo.242

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2.40%

Forgalomban lévő készlet828,916,667

Max. tokenszám2,100,000,000

Teljes tokenszám2,100,000,000

Forgalomban lévő arány0.3947%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja2.854005954477877,2024-02-15

Legalacsonyabb ár0.18513285230643206,2025-03-11

Nyilvános blokkláncETH

