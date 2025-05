ZERO

ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL.

HelyezésNo.1498

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet54,868,247,451

Max. tokenszám100,000,000,000

Teljes tokenszám100,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.5486%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.001404913233005357,2024-09-27

Legalacsonyabb ár0.000063029640660405,2025-05-30

Nyilvános blokkláncLINEA

