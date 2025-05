ZCX

Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience.

NévZCX

HelyezésNo.787

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.28%

Forgalomban lévő készlet628,706,003.357031

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám884,544,965.347031

Forgalomban lévő arány0.6287%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja7.00574192979185,2021-09-14

Legalacsonyabb ár0.029554267879155487,2025-04-08

Nyilvános blokkláncETH

