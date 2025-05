YGG

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

NévYGG

HelyezésNo.349

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)4.42%

Forgalomban lévő készlet524,006,528.881158

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám999,725,339.322777

Forgalomban lévő arány0.524%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja11.495791520389345,2021-11-20

Legalacsonyabb ár0.119167900856695,2023-06-10

Nyilvános blokkláncETH

