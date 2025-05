YFI

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

NévYFI

HelyezésNo.251

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)57,732.33%

Forgalomban lévő készlet33,813.28710244

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám36,646.35801769

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja93435.53362241,2021-05-12

Legalacsonyabb ár739.439122489,2020-07-21

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésYearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.