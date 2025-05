XUSD

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

NévXUSD

HelyezésNo.600

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)15.54%

Forgalomban lévő készlet41,904,400.611

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám41,904,400.611

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.045831001219526,2025-03-17

Legalacsonyabb ár0.9492788036833526,2025-02-03

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

