ProximaX is a next-generation Integrated and Distributed Ledger Technology (“IaDLT”) infrastructure platform solution powered by blockchain technology.

HelyezésNo.6258

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet0

Max. tokenszám9,000,000,000

Teljes tokenszám9,000,000,000

Forgalomban lévő arány0%

Kibocsátás dátuma2018-08-08 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.009 USDT

Minden idők csúcspontja0.00720291991049,2019-05-15

Legalacsonyabb ár0.00014253831322566,2025-05-01

Nyilvános blokkláncXPX

