Xpla is an open-source blockchain hosting a vibrant ecosystem of decentralized applications (dApps) and top-tier developer tools. Xpla is based on Tendermint, a popular blockchain engine based on Byzantine fault-tolerant (BFT) consensus which is robust against double-spend attacks and is tolerant against a set of up to 1/3.Through IBC and COSMOS SDK, the Xpla blockchain can be easily connected with other various chains and is a developer-friendly chain.

NévXPLA

HelyezésNo.611

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.61%

Forgalomban lévő készlet807,611,215.4165109

Max. tokenszám2,000,000,000

Teljes tokenszám1,999,925,189.6121

Forgalomban lévő arány0.4038%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.4038622426564444,2023-03-16

Legalacsonyabb ár0.02474165620415294,2025-04-07

Nyilvános blokkláncXPLA

