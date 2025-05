XFI

CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.

NévXFI

HelyezésNo.1251

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1,36%

Forgalomban lévő készlet57 810 075,7231243

Max. tokenszám378 432 000

Teljes tokenszám60 729 400,73014054

Forgalomban lévő arány0.1527%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.989041429955563,2023-06-16

Legalacsonyabb ár0.08198113305964419,2025-04-08

Nyilvános blokkláncXFI

