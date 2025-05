XELS

XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

XELS

HelyezésNo.2021

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.19%

Forgalomban lévő készlet21,000,000

Max. tokenszám21,000,000

Teljes tokenszám21,000,000

Forgalomban lévő arány1%

Kibocsátás dátuma2021-04-30 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja5.4720479829280375,2022-06-11

Legalacsonyabb ár0.035240446976008484,2025-05-25

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

