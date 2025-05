XB

Aiming to become the world's largest liquidity provider, XBANKING is a non-custodial staking, re-staking, liquid pools platform. Fully audited by Certik, XBANKING provides services to stake 140+ cryptocurrencies across 40+ chains and 90+ web3 wallets.

NévXB

HelyezésNo.3853

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%0,00

Forgalomban lévő készlet0

Max. tokenszám10.500.000

Teljes tokenszám10.500.000

Forgalomban lévő arány0%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja3.564745444739441,2024-05-10

Legalacsonyabb ár0.03542568683886901,2024-09-21

Nyilvános blokkláncSOL

BevezetésAiming to become the world's largest liquidity provider, XBANKING is a non-custodial staking, re-staking, liquid pools platform. Fully audited by Certik, XBANKING provides services to stake 140+ cryptocurrencies across 40+ chains and 90+ web3 wallets.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.