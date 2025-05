WUF

WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks.

HelyezésNo.961

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,00%

Forgalomban lévő készlet83 590 909 191 109,33

Max. tokenszám100 000 000 000 000

Teljes tokenszám83 590 909 191 109,33

Forgalomban lévő arány0.8359%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.000001672523205827,2024-07-21

Legalacsonyabb ár0.000000174345681239,2025-05-30

Nyilvános blokkláncSOL

Felelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.