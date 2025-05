WINX

WinX is the #1 gaming hub on Sui. Trusted with $37M+ in wager volume and lead investment from Sui Foundation. Welcome to Crypto Betting for the New Generation

NévWINX

HelyezésNo.5654

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet0

Max. tokenszám10,000,000,000

Teljes tokenszám10,000,000,000

Forgalomban lévő arány0%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.000141248050039133,2025-03-15

Legalacsonyabb ár0.000037537143658518,2025-05-24

Nyilvános blokkláncSUI

BevezetésWinX is the #1 gaming hub on Sui. Trusted with $37M+ in wager volume and lead investment from Sui Foundation. Welcome to Crypto Betting for the New Generation

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.