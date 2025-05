WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

NévWING

HelyezésNo.1861

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)10.40%

Forgalomban lévő készlet5,029,529.04998927

Max. tokenszám10,000,000

Teljes tokenszám7,638,124.86998927

Forgalomban lévő arány0.5029%

Kibocsátás dátuma2020-09-15 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja140.806207937,2020-09-16

Legalacsonyabb ár0.20184338164159354,2025-05-25

Nyilvános blokkláncONT

Szektor

Közösségi média

