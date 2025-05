WAVES

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

NévWAVES

HelyezésNo.293

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)17.67%

Forgalomban lévő készlet117,883,780

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám117,883,780

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja62.35569555868911,2022-03-31

Legalacsonyabb ár0.12268400192260742,2016-08-02

Nyilvános blokkláncWAVES

BevezetésWaves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.