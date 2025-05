WAFFLES

Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

NévWAFFLES

HelyezésNo.1584

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet894,466,543

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám998,378,465.54

Forgalomban lévő arány0.8944%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.04295198242461536,2024-06-07

Legalacsonyabb ár0.001623130974260684,2025-04-09

Nyilvános blokkláncSOL

BevezetésWaffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.