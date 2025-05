VVAIFU

vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

HelyezésNo.1396

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.14%

Forgalomban lévő készlet993,304,256.206242

Max. tokenszám999,904,308.86

Teljes tokenszám993,304,256.206242

Forgalomban lévő arány0.9933%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.21126701735659592,2024-11-19

Legalacsonyabb ár0.00002140115072816,2024-10-20

Nyilvános blokkláncSOL

