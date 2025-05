VSYS

V SYSTEMS is a blockchain infrastructure provider with a focus on database and cloud services. Led by Chief architect Sunny King, the inventor of Proof of Stake consensus, the V SYSTEMS blockchain aims to create a scalable, high performance, secure and holders driving underlying infrastructure platform for blockchain database through his new innovation - Supernode Proof of Stake (SPoS) consensus algorithm. The V SYSTEMS blockchain platform aims to deliver decentralized cloud database technology with high scalability, finality, durability and performance that is practically resistant to 51% attack. The network can also support efficient and agile development of a vast variety of applications including finance (DeFi), entertainment, social media and many more.

NévVSYS

HelyezésNo.1992

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,00%

Forgalomban lévő készlet3 416 539 979

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám5 425 147 392

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2019-01-18 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0,0265 USDT

Minden idők csúcspontja0.297542300258,2019-07-29

Legalacsonyabb ár0.000281885541628755,2025-05-30

Nyilvános blokkláncVSYS

Szektor

Közösségi média

