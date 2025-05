VPT

Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks.

HelyezésNo.2711

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet118,131,599.7386215

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.1181%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.015653767551023726,2025-02-26

Legalacsonyabb ár0.000858910674564855,2025-05-29

Nyilvános blokkláncBASE

