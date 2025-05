VPP

Virtue Poker is a ConsenSys incubated, and Pantera backed company that uses the unique features of blockchain technology in conjunction with P2P networking to provide a safe, honest environment to play online poker. Player funds are never held by Virtue Poker; instead game buy-ins are held in escrow by Ethereum “smart contracts”​ while they play, and payouts occur in 30 seconds or less.

HelyezésNo.2838

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,00%

Forgalomban lévő készlet106 988 748

Max. tokenszám500 000 000

Teljes tokenszám500 000 000

Forgalomban lévő arány0.2139%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.1726244145680451,2021-11-02

Legalacsonyabb ár0.000548135892387658,2025-05-25

Nyilvános blokkláncETH

