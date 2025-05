VOW

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

NévVOW

HelyezésNo.810

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.05%

Forgalomban lévő készlet356,285,269

Max. tokenszám1,142,857,142

Teljes tokenszám1,142,857,140

Forgalomban lévő arány0.3117%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja2.688289272124897,2022-07-07

Legalacsonyabb ár0.001812976932103066,2024-08-13

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

