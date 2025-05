VINE

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

NévVINE

HelyezésNo.599

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)5.09%

Forgalomban lévő készlet999,994,104

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám999,994,104

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.47494534861759263,2025-01-26

Legalacsonyabb ár0.00008419597421907,2025-01-23

Nyilvános blokkláncSOL

BevezetésThe official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.