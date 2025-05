VEX

Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries.

NévVEX

HelyezésNo.1809

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet733,642,279

Max. tokenszám1,008,772,305

Teljes tokenszám1,008,772,305

Forgalomban lévő arány0.7272%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.0471216,2018-08-01

Legalacsonyabb ár0.000442965498417112,2024-01-29

Nyilvános blokkláncVEX

Felelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.