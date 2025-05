VEXT

Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

HelyezésNo.2221

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.08%

Forgalomban lévő készlet216,103,276.19

Max. tokenszám300,000,000

Teljes tokenszám300,000,000

Forgalomban lévő arány0.7203%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.7169465101476871,2023-09-04

Legalacsonyabb ár0.002422783736030945,2025-05-30

Nyilvános blokkláncMATIC

