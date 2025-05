VET

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

NévVET

HelyezésNo.44

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés0.0006%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%0,07

Forgalomban lévő készlet85.985.041.177

Max. tokenszám86.712.634.466

Teljes tokenszám85.985.041.177

Forgalomban lévő arány0.9916%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.27821609,2021-04-17

Legalacsonyabb ár0.00167765732958,2020-03-13

Nyilvános blokkláncVET

Szektor

Közösségi média

