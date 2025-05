VEMP

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

HelyezésNo.2485

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.04%

Forgalomban lévő készlet388,209,751.9191164

Max. tokenszám500,000,000

Teljes tokenszám500,000,000

Forgalomban lévő arány0.7764%

Kibocsátás dátuma2021-09-01 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.6579584978828696,2021-11-21

Legalacsonyabb ár0.000579135950990423,2025-05-08

Nyilvános blokkláncARB

