SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

NévVALOR

HelyezésNo.2732

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,00%

Forgalomban lévő készlet50 297 124

Max. tokenszám100 000 000

Teljes tokenszám75 000 000

Forgalomban lévő arány0.5029%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja10.549191434,2019-04-20

Legalacsonyabb ár0.00144212392402856,2025-05-15

Nyilvános blokkláncETH

