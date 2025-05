VADER

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

HelyezésNo.649

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.14%

Forgalomban lévő készlet996,739,513

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám996,739,513

Forgalomban lévő arány0.9967%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.15849019150828353,2025-01-02

Legalacsonyabb ár0.000060938884925464,2024-11-11

Nyilvános blokkláncBASE

