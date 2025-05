UNICE

UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication.

NévUNICE

HelyezésNo.2335

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet271,869,699

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám990,935,006

Forgalomban lévő arány0.2718%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.14138683137455213,2024-04-23

Legalacsonyabb ár0.001079036664609985,2025-04-21

Nyilvános blokkláncBSC

BevezetésUNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.