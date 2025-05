UCO

Archethic is the very first biometric blockchain, developed over 8 years in collaboration with the CNRS Consensus Laboratory and protected by 11 biometric and blockchain patents. Its ARCH consensus offers unmatched scalability, using 99.9% less energy than major blockchains. Archethic is also revolutionizing the cold wallet industry by introducing the first hardware wallet that eliminates seed phrases, using biometric data as the private key. With a vision of creating a world without passwords, Archethic is set to transform security and decentralization, reshaping the future of online interactions.

NévUCO

HelyezésNo.5786

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet0

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám965,986,828.8

Forgalomban lévő arány0%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.7328023682588806,2021-11-16

Legalacsonyabb ár0.000099938161436099,2025-05-10

Nyilvános blokkláncMATIC

BevezetésArchethic is the very first biometric blockchain, developed over 8 years in collaboration with the CNRS Consensus Laboratory and protected by 11 biometric and blockchain patents. Its ARCH consensus offers unmatched scalability, using 99.9% less energy than major blockchains. Archethic is also revolutionizing the cold wallet industry by introducing the first hardware wallet that eliminates seed phrases, using biometric data as the private key. With a vision of creating a world without passwords, Archethic is set to transform security and decentralization, reshaping the future of online interactions.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.