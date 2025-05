TWT

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

NévTWT

HelyezésNo.152

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2.40%

Forgalomban lévő készlet416,649,900

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám999,668,148

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2020-04-01 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja2.7177649227203773,2022-12-11

Legalacsonyabb ár0.00647761834255,2020-07-31

Nyilvános blokkláncBSC

