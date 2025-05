TUSD

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

NévTUSD

HelyezésNo.115

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)10.86%

Forgalomban lévő készlet495,516,083

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám495,516,083

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2018-03-07 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották1 USDT

Minden idők csúcspontja1.364490032196045,2018-05-16

Legalacsonyabb ár0.917876956195,2020-03-13

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

