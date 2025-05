TSUKA

Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas.

NévTSUKA

HelyezésNo.1536

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet1,000,000,000

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.24735055084312768,2022-09-24

Legalacsonyabb ár0.002343424462156912,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

