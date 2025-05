TRU

TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

NévTRU

HelyezésNo.545

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.76%

Forgalomban lévő készlet1,294,461,864.3459923

Max. tokenszám1,450,000,000

Teljes tokenszám1,309,311,872.2046723

Forgalomban lévő arány0.8927%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.03732783,2021-08-12

Legalacsonyabb ár0.025795502967566726,2025-04-09

Nyilvános blokkláncETH

