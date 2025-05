TRUF

Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets.

NévTRUF

HelyezésNo.1122

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,07%

Forgalomban lévő készlet324 751 779

Max. tokenszám1 000 000 000

Teljes tokenszám1 000 000 000

Forgalomban lévő arány0.3247%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja2.270659390167043,2024-05-22

Legalacsonyabb ár0.011471080997112174,2025-03-11

Nyilvános blokkláncETH

